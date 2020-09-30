رجل صيني يلقي ابنه في البحر للحصول على أموال التأمين

الوكيل الاخباري – وثقت كاميرات مراقبة لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، بحجة الرغبة في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف الأب لاحقا للشرطة.

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ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه ذو الاعاقة إلى البحر للحصول على أموال التأمين.



هذا وأبلغ الرجل الشرطة المحلية بأن ابنه سقط في مياه البحر وفقد بعد الحادث.



إلى أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة بأن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلا "إنه كان عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة".



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عاما، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.



هذا ووثقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه الأب هادئا.







المصدر : سبوتنك



