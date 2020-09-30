الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

عاجل

نقيب الصيادلة لـبرنامج الوكيل : مطعوم الأنفلونزا الموسمية غير متوفر بعد وهذا سعره




الأربعاء، 30-09-2020 10:32 ص

رجل صيني يلقي ابنه في البحر للحصول على أموال التأمين

Black-Sea-scaled


الوكيل الاخباري – وثقت كاميرات مراقبة لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، بحجة الرغبة في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف الأب لاحقا للشرطة.

اضافة اعلان

ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه ذو الاعاقة إلى البحر للحصول على أموال التأمين.


هذا وأبلغ الرجل الشرطة المحلية بأن ابنه سقط في مياه البحر وفقد بعد الحادث.


إلى أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة بأن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلا "إنه كان عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة".


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عاما، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.


هذا ووثقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه الأب هادئا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
quarantine-getty

وفاة فتاة متأثرة برحيل والدها بفيروس كورونا في مصر - صور

yvtmoidtibdaviznmbws

طرق بسيطة تمنع العناكب من دخول منزلك

lgpost_1527179958264

برك الملح.. اكتشاف مثير أسفل القطب الجنوبي للمريخ - صور

1dreamworld-hero_slider_xldesktop_kennybelinda

غرامة مليونية لأكبر مدينة ترفيه في أستراليا.. والسبب؟

lagoon05_15253099614_o_lr

مصر .. اكتشاف جثة حيوان عروس البحر في مرسى علم - فيديو

2000

غوريلا تهاجم عاملة حاولت إطعامها في إسبانيا - فيديو

أخبار متعلقة
08xp-camels-mobileMasterAt3x

رصد أول جمل من نوعه في الصين - فيديو

33308124-8744039-image-a-49_1600359768258

40 عاما من البحث .. لحظة لقاء أب صيني بابنه المختطف - فيديو

ad_203806693-e1461323310396

أعلى مصعد خارجي في العالم.. هل تتجرأ على ركوبه؟ - شاهد بالفيديو

ChinaMilitary

تدريبات مدهشة لطلاب المدارس العسكرية في الصين - فيديو

lawn-surrounded-by-border-planting--the-lowes-garden--the-coach-house--haslemere--surrey--uk-126016171-5c45374946e0fb0001a006de

شركة صينية تنشئ مزرعة ضخمة فوق مقرها - فيديو

2_dm1_sunset_06_dsc_3795

الصين تختبر مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام