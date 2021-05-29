سيدة استرالية تصدم بجثة داخل جهاز التسمير في احدى صالونات التجميل

الوكيل الإخباري - اكتشفت سيدة في أستراليا أثناء زيارتها لأحد الصالونات المتخصصة بالتجميل، جثة امرأة في جهاز التسمير، والذي تركت فيه لأكثر من ساعتين.



ولاحظت السيدة التي قصدت صالون التجميل، وجود امرأة في الخمسينيات من عمرها بجهاز لتسمير البشرة، دون أن يصدر عنها أي استجابة عندما حاولت سؤالها إن كانت تعاني من أي شيء.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أبلغت السيدة إدارة الصالون، حيث اتضح وفاة المرأة في جهاز التسمير الذي كانت فيه على مدار ساعتين.



ولم ينجح فريق الإسعاف الذي استدعي لمكان الحادث، في إنقاذ السيدة الخمسينية، والتي كانت قد فارقت الحياة.



وأوضحت الشرطة في بيان عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، كما أكدت غياب أي أعطال تقنية في جهاز التسمير، من شأنها التسبب في وفاة السيدة.

المصدر- سكاي نيوز