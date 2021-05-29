السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة الصحة: السماح لمصابي كورونا بتلقي اللقاح بعد شهر من تعافيهم

الصحة : 140 ألف جرعة لقاح تصل الأردن الأحد

أمين عام المياه يتفقد الوضع المائي في الكرك

قوة أمنية تهدم خيمة المؤازرة للنائب اسامة العجارمة - فيديو

ايعاز من وزير المياه والري المهندس محمد النجار

تغيير أوقات دوام وزارة الصناعة والتجارة

الأعيان: أي عمل يمس أمن الوطن والمواطن مرفوض

وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تسليم 21 مسكناً لأسر عفيفة بالزرقاء

السبت، 29-05-2021 04:37 م

سيدة استرالية تصدم بجثة داخل جهاز التسمير في احدى صالونات التجميل

image


الوكيل الإخباري - اكتشفت سيدة في أستراليا أثناء زيارتها لأحد الصالونات المتخصصة بالتجميل، جثة امرأة في جهاز التسمير، والذي تركت فيه لأكثر من ساعتين.

ولاحظت السيدة التي قصدت صالون التجميل، وجود امرأة في الخمسينيات من عمرها بجهاز لتسمير البشرة، دون أن يصدر عنها أي استجابة عندما حاولت سؤالها إن كانت تعاني من أي شيء.

اضافة اعلان

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أبلغت السيدة إدارة الصالون، حيث اتضح وفاة المرأة في جهاز التسمير الذي كانت فيه على مدار ساعتين.


ولم ينجح فريق الإسعاف الذي استدعي لمكان الحادث، في إنقاذ السيدة الخمسينية، والتي كانت قد فارقت الحياة.


وأوضحت الشرطة في بيان عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، كما أكدت غياب أي أعطال تقنية في جهاز التسمير، من شأنها التسبب في وفاة السيدة.

 

 

 

المصدر- سكاي نيوز 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
رررر

لاول مرة اكتشاف ضفدع الشوكولاتة في المستنقعات - صورة

لاعب

فيديو - لاعب يسقط من حافلة مكشوفة خلال احتفال فريقه في تركيا

6820476-1866307570

كسوف كامل للشمس في روسيا

وسيم

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

18923640_303

خفاش يثير الذعر في طائرة هندية - فيديو

جبل

أمريكي عمره 75 عاما يتسلق أعلى جبل بالعالم