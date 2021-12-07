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الثلاثاء، 07-12-2021 10:52 ص

شاب مصري يعثر على مليون جنيه ويسلمه لصاحبه

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الوكيل الإخباري - عثر شاب مصري على مبلغ مالي قدره 1.2 مليون جنيه وسلمه لصاحبه.

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وكرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الشاب على أمانته وإخلاصه في العمل.

 

وصرح الوزير بأن محمد لطفي نموذج متميز يعبر عن المعدن الأصيل وأمانة الشباب المصري وحرصهم على الأمانة والتفاني في العمل مهما كانت المغريات، ووجه بصرف مكافاة عاجلة لمحمد نظير أمانته.

 

ووجد محمد أثناء عمله بنزل "شباب الواحات" حقيبة وبعد فتحها لمعرفة صاحبها وجد بداخلها مليونا و200 ألف جنيها في مصر .

فأخذ محمد الحقيبة واحتفظ بها حتى عاد صاحبها واستلمها في مصر .

المصدر - البيان 

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