الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 11:06 ص

شاهد..امرأة تنجو بأعجوبة من هجوم دب أسود في فلوريدا

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الوكيل الإخباري - تمكنت سيدة من النجاة بأعجوبة بعد أن هاجمها دب أسود في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأصيبت "أيدي" بجرح كبير في الجانب الأيسر من وجهها بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تتنزه مع كلبها قرب منزلها في ديباري بولاية فلوريدا، وفقاً لقناة "فوكس 35 أورلاندو" الأمريكية.

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وقالت أيدي إنها جرت بسرعة عند رؤيتها لأنثى الدب الأسود التي أخذت تلاحقها، بينما كان صغار الدب الثلاثة في مكان قريب أثناء الهجوم.

 

وكان الدب الضخم يبحث في سلة المهملات عن الطعام ولكنه لم يجد أي من بقايا الطعام، فتوجه نحو أيدي وكلبها ليكونا هما وجبته هو وأشباله.

وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية إن المرأة عولجت من إصابات لا تهدد حياتها، كما لم يصب كلبها بأذى.

 

 

العين الإخبارية 

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