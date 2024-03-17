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الأحد، 17-03-2024 09:59 ص

شاهد تعابير وجه طفل خلال دعاء إمام الحرم المكي يشعل تفاعلا

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعابير وجه طفل في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس وسط تفاعل واسع.

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وبثت الدعاء كاملا قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة، مساء يوم السبت بتعليق قالت فيه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس".

 

 

 

CNN

 



 




 

 


 

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