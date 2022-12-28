شاهد حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني

الوكيل الإخباري - لقي شخص واحد مصرعه، اليوم الأربعاء، عندما وقع حادث اصطدام ضخم، بل ربما يكون الأكبر في التاريخ، حيث اصطدمت أكثر من 200 مركبة على جسر في مدينة تشنغتشو الصينية.

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وأفاد رجال الإنقاذ ومحطة CCTV الحكومية، أن السيارات والشاحنات تهاوت وتراكم بعضها فوق بعض على جسر تشنغشين هوانغي في مقاطعة خنان بوسط مدينة تشنغتشو.





ووثقت صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مئات المركبات المتضررة بأضرار بالغة وبعضها محطم، بينما شوهد المارة وهم يسيرون أمام السيارات التي ينبعث منها الدخان.

ضباب كثيف يغلف المدينة

ويظهر الضباب الكثيف في العديد من مقاطع الفيديو، والتي يمكن من خلالها سماع أحد الأفراد يقول: هذا مخيف جدًا، لا أعتقد أنه يمكننا الخروج من الجسر.



وذكرت وسائل إعلام رسمية أن العديد من الجرحى حوصروا في سياراتهم وأرسلت إدارة الإطفاء 11 عربة إطفاء و66 من رجال الإنقاذ للمساعدة وأبلغوا عن أكثر من 200 مركبة اصطدمت ببعضها.





مصر اليوم