الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 04:14 م

شاهد حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني

ad852d154a


الوكيل الإخباري - لقي شخص واحد مصرعه، اليوم الأربعاء، عندما وقع حادث اصطدام ضخم، بل ربما يكون الأكبر في التاريخ، حيث اصطدمت أكثر من 200 مركبة على جسر في مدينة تشنغتشو الصينية.

اضافة اعلان

 

وأفاد رجال الإنقاذ ومحطة CCTV الحكومية، أن السيارات والشاحنات تهاوت وتراكم بعضها فوق بعض على جسر تشنغشين هوانغي في مقاطعة خنان بوسط مدينة تشنغتشو.

ووثقت صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مئات المركبات المتضررة بأضرار بالغة وبعضها محطم، بينما شوهد المارة وهم يسيرون أمام السيارات التي ينبعث منها الدخان.

 

ضباب كثيف يغلف المدينة
ويظهر الضباب الكثيف في العديد من مقاطع الفيديو، والتي يمكن من خلالها سماع أحد الأفراد يقول: هذا مخيف جدًا، لا أعتقد أنه يمكننا الخروج من الجسر.


وذكرت وسائل إعلام رسمية أن العديد من الجرحى حوصروا في سياراتهم وأرسلت إدارة الإطفاء 11 عربة إطفاء و66 من رجال الإنقاذ للمساعدة وأبلغوا عن أكثر من 200 مركبة اصطدمت ببعضها.

 


مصر اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221228164650338U2

تكتشف أن ابنها على قيد الحياة بعد 10 سنوات في بريطانيا

20171024_1508874990-512130

لحظة انهيار جليدي ضخم في النمسا يضرب المتزلجين - فيديو

127171518_mediaitem127250457-1-780x470

قلبها من حديد.. شاهد امرأة تمر من بين قطيع ضباع دون خوف في اثيوبيا

36463928_303

أكثر أمنية يتمنى الألمان تحقيقها في العام الجديد

ف5ف5ف5

شابة تعمل 4 ساعات فقط يوميا وتجني مليوني دولار سنويا في امريكا

2dff5e2c58

دراسة: المبيدات لن تستطيع قتل البعوض مستقبلا

أخبار متعلقة
FOREIGN202212271431000561667479752

الزهرة الطفيلية تعود للغابات الصينية بعد 30 سنة

208020

تعرف إلى أسعد مدن الصين في العام 2022

12649489-1CE8-4AFB-9D23-568E3BCA8CD0

الصين تستكمل بناء تلسكوب الأكبر في العالم

638718684c59b7013d2a05f0

اكتشاف أساس مبنى ضخم عمره 5 آلاف عام في الصين