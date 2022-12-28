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الأربعاء، 28-12-2022 10:00 ص

الزهرة الطفيلية تعود للغابات الصينية بعد 30 سنة

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الوكيل الإخباري - ظهرت الزهرة الطفيلية مجدّدا في الصين في غابة شيشوانغبانا بمقاطعة يوننان بعد اختفائها قبل 30 سنة، بحسب صحيفة "الشعب" المحلية.

والزهرة الطفيلية هي زهرة دون أوراق أو جذور أو أغصان، وتنبعث منها رائحة كريهة بعد التفتح الكامل.

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يذكر أن الزهور الطفيلية هي إحدى النباتات المميزة والنموذجية للغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا. ونظرًا لأنها تنبت بشكل طفيلي على جذور كروم تتراستيجما، فإن الزهور الطفيلية تكون مخفية في التربة معظم الوقت ويصعب العثور عليها إلا حينما تتراكم العناصر الغذائية بما يكفي للتكاثر.

 

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