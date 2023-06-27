شاهد سمكة قرش تخرج من المياه وتعض يد صياد وتسحبه من القارب في فلوريدا

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مرعب هجوم سمكة قرش على صياد في فلوريدا، حيث قامت السمكة بعض يده وسحبته إلى المياه.

اضافة اعلان



ويظهر الفيديو الصادم السمكة وهي تقفز من الماء لتعض يد الصياد، ثم تسحبه من القارب إلى الماء، وعمل زملاء الصياد على إعادته إلى القارب.



وتم تصوير الحادث من قبل شخص آخر على متن القارب ونشره على إنستغرام، محذراً الآخرين من خطورة التعامل مع أسماك القرش.



وقد تم نقل الصياد إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابته بلدغة سمكة القرش.







الحقيقة الكاملة