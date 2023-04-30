شاهد فيديو يوثق هروب نزلاء من سجن كوبر الشهير في السودان

الوكيل الإخباري - خلال الأيام الماضية استقطب سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم الأضواء، خاصة بعد خروج قادة سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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فيما أعلن الجيش قبل أيام أن البشير في مستشفى تابع للقوات المسلحة، نُقل إليه من السجن قبل اندلاع المعارك في 15 أبريل بالخرطوم.



أما جديد هذا السجن، فهو انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، يوثق هروب سجناء قبل أسبوع بعد فتح عناصر يرتدون زي الدعم السريع الزنازين.



ويقع هذا السجن الممتد على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريباً، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثان لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.



يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان، بوقت سابق يوم السبت، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، رغم الهدنة المعلنة.

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