الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

وفاة وإصابتان بتصادم 8 مركبات في عمان

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

الأحد، 30-04-2023 10:31 ص

شاهد فيديو يوثق هروب نزلاء من سجن كوبر الشهير في السودان

5555555555555555555555


الوكيل الإخباري - خلال الأيام الماضية استقطب سجن كوبر الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم الأضواء، خاصة بعد خروج قادة سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

اضافة اعلان

 

فيما أعلن الجيش قبل أيام أن البشير في مستشفى تابع للقوات المسلحة، نُقل إليه من السجن قبل اندلاع المعارك في 15 أبريل بالخرطوم.

أما جديد هذا السجن، فهو انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، يوثق هروب سجناء قبل أسبوع بعد فتح عناصر يرتدون زي الدعم السريع الزنازين.


ويقع هذا السجن الممتد على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريباً، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثان لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.


يأتي ذلك فيما تجددت الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان، بوقت سابق يوم السبت، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، رغم الهدنة المعلنة.

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1061920-638183979523198677

أميرة الثعابين.. كيف تخلص امرأة الناس من الأفاعي المرعبة في ميانمار؟

ففف

أثناء تتويجه.. هذا ما سيرتديه الملك تشارلز

download

بالفيديو: سقوط سقف داخل قاعة للاحتفالات في السعودية

image (1)

عنصر نادر في غلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية

image

اكتشاف مومياء عمرها نحو 1200 عام تحتفظ بشعرها وجلدها وأسنانها - صور

Capture

شاهد أنثى فيل تقذف سيدة في الهواء بعد استفزازها بالهند

أخبار متعلقة
=-=====هعع

إفطار صائمين تحت وابل من الرصاص في السودان - فيديو