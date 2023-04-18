إفطار صائمين تحت وابل من الرصاص في السودان - فيديو

الوكيل الإخباري - على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان، ظهرت مجموعة من الصائمين يتناولون الإفطار تحت وابل من الرصاص بالخرطوم أثناء احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.



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وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، يوم السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

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