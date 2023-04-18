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الثلاثاء، 18-04-2023 09:39 ص

إفطار صائمين تحت وابل من الرصاص في السودان - فيديو

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الوكيل الإخباري - على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان، ظهرت مجموعة من الصائمين يتناولون الإفطار تحت وابل من الرصاص بالخرطوم أثناء احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، يوم السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

 

 

 

صدى 

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