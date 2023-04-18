إفطار صائمين تحت وابل من الرصاص في السودان - فيديو

الوكيل الإخباري - على خلفية الأحداث التي يشهدها السودان، ظهرت مجموعة من الصائمين يتناولون الإفطار تحت وابل من الرصاص بالخرطوم أثناء احتدام الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، يوم السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.
فيديو متداول يوثق إفطار صائمين تحت وابل من النيران في #الخرطوم أثناء احتدام الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع| #شاهد_سكاي #السودان #اشتباكات_السودان pic.twitter.com/wZOjCaG3aK— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 17, 2023
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