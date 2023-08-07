الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل منزله

تنظيم الطاقة تتلقى 4975 طلب ترخيص خلال النصف الأول من العام الحالي

السعودية تُعد عقوبات مغلظة على مقدمي خدمات الحج دون ترخيص

الخارجية الفلسطينية: تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد استقرار المنطقة

تعرّف على أغنى 5 عائلات في العالم - أسماء

مكافحة الفساد: توقيف موظف في أمانة عمّان بجنحة استثمار الوظيفة

الفيدرالي الأمريكي يعلن عن توقعاته لموعد خفض الفائدة

توقيع 12 اتفاقية بين الأردن ومصر

بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الأردن

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

الإثنين، 07-08-2023 12:47 م

شاهد ماذا فعلت موجة عاتية في راكبي دراجات ومارة في المالديف

ىاىاىاى


الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يُظهر موجة قوية تجرف عددًا من الأشخاص وتقذفهم أمام السيارات على جسر سينامالي في المالديف.

في الفيديو، يُرى عدد من السيارات والدراجات النارية وهي تمر عبر الجسر الذي يربط مدينة ماليه، عاصمة جزر المالديف، بجزيرة هولهومالي. يقف أحد رجال المرور لتنظيم حركة المرور على الجسر. ثم تظهر اللقطات التالية في الفيديو موجة قوية تجرف عددًا من الأشخاص نحو الجسر، مما يسبب حالة من القلق ويدفع السائقين إلى التوقف بسرعة.

اضافة اعلان

 

 

 

مزمز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
PKQHSVQPGI

مشهد مرعب... حادث سير كاد أنّ يتسبب بكارثة كبيرة في بريطانيا

3c6459f6e2731a035557b00a

يقتل نفسه عن طريق الخطأ في ألمانيا

234420

مصر.. اكتشاف بقايا سفينة غارقة من القرن الثالث قبل الميلاد

تعتعتعت

ظلت عالقة بين فكي تمساح لـ 90 دقيقة.. امرأة اندونيسية تنجو بأعجوبة - صورة

shutterstock_1909573312-1024x513

صياد هولندي يعثر على قرط ذهبي مفقود في البحر منذ 23 عاما - صور

24.5.2018HN33

مشهد يحبس الأنفاس لشاب سعودي متهور يقفز أمام شاحنة على طريق سريع