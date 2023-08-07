شاهد ماذا فعلت موجة عاتية في راكبي دراجات ومارة في المالديف

الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يُظهر موجة قوية تجرف عددًا من الأشخاص وتقذفهم أمام السيارات على جسر سينامالي في المالديف.
في الفيديو، يُرى عدد من السيارات والدراجات النارية وهي تمر عبر الجسر الذي يربط مدينة ماليه، عاصمة جزر المالديف، بجزيرة هولهومالي. يقف أحد رجال المرور لتنظيم حركة المرور على الجسر. ثم تظهر اللقطات التالية في الفيديو موجة قوية تجرف عددًا من الأشخاص نحو الجسر، مما يسبب حالة من القلق ويدفع السائقين إلى التوقف بسرعة.
هذا ما حدث اليوم على طول جسر سينامالي الذي يربط مدينة مالي بهولهومالي في جزر المالديف pic.twitter.com/5IUjj5owze— 🐪༶ᵃ̶̶ˡ̶̶ˢ̶̶ᵐ̶̶ʰ̶̶ᵃ̶̶ᶰ̶༶ ابـﯜحۡمۘدالࡄمْۘحَان🇸🇦 (@_ALSMHAN) August 6, 2023
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