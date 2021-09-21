شاهد ...ماعز يخلص دجاجة من مخالب صقر حاول خطفها في مزرعة بجيلديرلاند الهولندية

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعزة تنقذ إحدى دجاجات مزرعتها من هجوم صقر جارح في مزرعة بجيلديرلاند الهولندية .



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والتقطت كاميرا المراقبة المثبتة في أحد جوانب المزرعة صورا للصقر وهو يهاجم الدجاجة، فأسرعت المعزة لمهاجمة الصقر لمنعه من التحليق بها، فما كان من الصقر إلا أن ابتعد عن فريسته محلقا بعيدا عن المزرعة.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.

المصدر - البيان

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