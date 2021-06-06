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الأحد، 06-06-2021 01:38 م

شاهد.. مسافر يحاول اقتحام قمرة القيادة في طائرة أمريكية

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الوكيل الإخباري - أفاد شهود بأنّ مسافراً على متن طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية حاول اقتحام قمرة القيادة قبل أن يتصدّى له مسافرون وأعضاء من طاقم الطائرة وينجحوا في شلّ حركته.

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واضطرّت رحلة شركة دلتا، المتّجهة من لوس أنجلس إلى ناشفيل، للهبوط اضطراريّاً في ألبوكيرك في ولاية نيو مكسيكو، حيث تمّ سحب الرجل من الطائرة وتقييد يديه وقدميه.


وصرخ الرجل مراراً: "أوقفوا هذه الطائرة" في حين تمّ طرحه أرضاً أمام قمرة القيادة، وفقاً لتسجيل فيديو بكاميرا هاتف محمول.


وقال مسافر كان على متن الطائرة لم يُعرّف عن نفسه لشبكة "سي إن إن"، إنّ الرجل "نهض فجأة دون سابق إنذار، وهرع إلى قمرة الطيار وبدأ يطرق على بابها".
ووصفت راكبة أخرى تدعى جيسيكا روبرتسون المشهد بـ"المرعب"، لكنّها أشادت بردّ الفعل السريع للمضيفات.


وأكّد مكتب التحقيقات الفدرالي في ألبوكيرك، على "تويتر"، أنّه استجاب للحادث.
وأعربت شركة دلتا في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية عن "شكرها لطاقم وركّاب رحلة دلتا 386 ، الذين ساعدوا في اعتقال أحد الركّاب المشاغبين".


وقالت: "هبطت الطائرة بلا أيّ حادث يُذكر، ونُقِل المسافر من قبل سلطات إنفاذ القانون".


وأمضى الركّاب الباقون خمس ساعات في ألبوكيرك، قبل أن تقلّهم طائرة أخرى إلى ناشفيل.

 

 

البيان


 




 

 


 

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