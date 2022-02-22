شاهد..مشاجرات وسرقات داخل سوق في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - حالة من الفوضى اليوم عمت أحد الأسواق بالمغرب, في ضواحي مدينة القنيطرة غربي البلاد, بحيث قام التجار المتواجدون في السوق بالمضاربة في أسعار الخضروات, وأثارت هذه الأزمة ردود فعل غاضبة من رواد هذا السوق بحيث, وبحسب أحد المتسوقين ان سبب إندلاع هذه الفوضى يعود الى “الطماطم” فيعود السبب الى “أحد ولاد جلول” وهم التجار المضاربون الذين يبيعون الطماطم في السوق.

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موضحاً أن سعر كيلو الطماطم بلغ 10 دراهم (نحو دولار)، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصاً في المناطق النائية منها. وأشار إلى أن المتسوقين دخلوا في مشاحنات مع المضاربين، تحوّل إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات, ولفت المصدر أن الشرطة تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر فيها حالة فوضى عارمة ومحاولات البعض للإستيلاء على الخضار والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض.

#المغرب #قنيطرة pic.twitter.com/dKMSXskkQf لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أزمة أخلاق قبل أزمة أقوات، سرقة أرزاق الناس في العز النهار ، عديد المرات حضرنا الحكومة من إشتداد الحبل على رقاب الناس لكن لا حياة لمن تنادي ، ثم إننا لا نأيد هذا الفعل الشنيع ، الفيديو من سوق الأحد ضواحي القنيطرة #أخنوش_ارحل February 20, 2022

صوت بيروت انترناشونال