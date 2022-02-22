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الثلاثاء، 22-02-2022 11:40 ص

شاهد..مشاجرات وسرقات داخل سوق في المغرب احتجاجا على ارتفاع الأسعار

العراق-رر


الوكيل الإخباري - حالة من الفوضى اليوم عمت أحد الأسواق بالمغرب, في ضواحي مدينة القنيطرة غربي البلاد, بحيث قام التجار المتواجدون في السوق بالمضاربة في أسعار الخضروات, وأثارت هذه الأزمة ردود فعل غاضبة من رواد هذا السوق بحيث, وبحسب أحد المتسوقين ان سبب إندلاع هذه الفوضى يعود الى “الطماطم” فيعود السبب الى “أحد ولاد جلول” وهم التجار المضاربون الذين يبيعون الطماطم في السوق.

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موضحاً أن سعر كيلو الطماطم بلغ 10 دراهم (نحو دولار)، وهو سعر مرتفع بالنسبة للسوق المغربية، خصوصاً في المناطق النائية منها. وأشار إلى أن المتسوقين دخلوا في مشاحنات مع المضاربين، تحوّل إلى شجار نتج عنه إصابات بين المتشاجرين وتخريب للشاحنات, ولفت المصدر أن الشرطة تدخلت لضبط الفوضى داخل السوق، كما قامت بتوقيف بعض المتورطين.

 

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو، تظهر فيها حالة فوضى عارمة ومحاولات البعض للإستيلاء على الخضار والفواكه التي يعرضها الباعة على الأرض.

 

 

صوت بيروت انترناشونال

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