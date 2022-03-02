الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

عدسة الوكيل ترصد فرحة الأردنيين العائدين من أوكرانيا إلى الأردن - صور

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمّان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

الأربعاء، 02-03-2022 10:28 ص

شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني

c3bdc8e4-dcf9-4730-ba52-ac9f17361322_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام عالمية مؤخراً عدة تقارير تفيد بتعرض الأجانب الموجودين في أوكرانيا للتمييز العنصري عند الفرار من أوكرانيا وعبور الحدود إلى دول أخرى.

ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر تعرض طلاب عرب وأفارقة، للعنصرية من قوات الأمن الأوكرانية، وذلك أثناء عبورهم الحدود إلى بولندا، وأكدت أنه طُلب منهم الترجُّل، فيما انطلقت الحافلات لتعبر الحدود حاملة مواطنين أوكرانيين فقط!

اضافة اعلان

 

وفي خضم تلك الأخبار بالتعرض للعنصرية، انتشر مقطع فيديو لطالب مغربي، يُشهر سكينًا أثناء ركوبه قطارًا متجهًا إلى إحدى المدن الحدودية، ومنها إلى خارج أوكرانيا. وبحسب الرواية المنتشرة على صفحات التواصل المغربية، فإن الطالب وجد تمييزًا بين الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى؛ ما اضطره إلى التدخل بتلك الطريقة للسماح للعرب والأفارقة بركوب القطار، وعدم تمييزهم.

 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

علماء سويسريون يكشفون عن طاهٍ آلي بقيمة 240 ألف دولار

colette-800x549

أمريكا..فتاة مصابة بمتلازمة داون تؤسس شركة لإنتاج البسكويت تكسب 1.2 مليون دولار

images-2021-04-30T164004.611

تدريبات نوعية لأعضاء رحلة الفضاء الخاصة

الدولار-الأمريكي-810x456-1

اسكتلندي توفي قبل اكتشافه الفوز بجائزة يانصيب كبيرة

image (1)

لندن ..لوحة حقول جبال الألب لـ فان جوخ للمرة الأولى في مزاد

image_750x_621e2c89bbca7

بحار أوكراني يغرق عن عمد يخت رب عمله الروسي

أخبار متعلقة
main_image62180af8095e2

سائق قطار يوقف رحلته لشراء وجبة خفيفة في الهند