شاهد.. مغربي يشهر سكيناً ليركب القطار رغماً عن الأمن الأوكراني

الوكيل الإخباري - نشرت وسائل إعلام عالمية مؤخراً عدة تقارير تفيد بتعرض الأجانب الموجودين في أوكرانيا للتمييز العنصري عند الفرار من أوكرانيا وعبور الحدود إلى دول أخرى.



ونشر ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات تظهر تعرض طلاب عرب وأفارقة، للعنصرية من قوات الأمن الأوكرانية، وذلك أثناء عبورهم الحدود إلى بولندا، وأكدت أنه طُلب منهم الترجُّل، فيما انطلقت الحافلات لتعبر الحدود حاملة مواطنين أوكرانيين فقط!

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وفي خضم تلك الأخبار بالتعرض للعنصرية، انتشر مقطع فيديو لطالب مغربي، يُشهر سكينًا أثناء ركوبه قطارًا متجهًا إلى إحدى المدن الحدودية، ومنها إلى خارج أوكرانيا. وبحسب الرواية المنتشرة على صفحات التواصل المغربية، فإن الطالب وجد تمييزًا بين الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى؛ ما اضطره إلى التدخل بتلك الطريقة للسماح للعرب والأفارقة بركوب القطار، وعدم تمييزهم.





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