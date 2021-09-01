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الأربعاء، 01-09-2021 09:56 ص

شاهد... مقاتلة تايوانية من طراز إف-16 تقع على رأسها بعد الهبوط

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الوكيل الإخباري - انزلقت طائرة من طراز أف-16 تابعة للقوات الجوية التايوانية عن المدرج، أثناء هبوطها في قاعدة بينغتونغ الجوية في جنوب تايوان، وفق ما نقلت "يورونيوز".

وهبطت الطائرة على العشب بعد استخدام قائد الطائرة مظلة لتخفيف السرعة، مما تسبب في أضرار طفيفة ولم يصب أحد.

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ووقع الحادث خلال سلسلة من التدريبات للتحضير لمراسم هان كوانغ العسكرية السنوية، والمقررة في منتصف سبتمبر الجاري.


جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الوطني بدأت تحقيقا في الحادث.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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