صورة فريدة للبدر في مشهد يشبه العين

الوكيل الإخباري- التقط مصور موهوب مشهدا مذهلا لقمر مكتمل يمر عبر قوس صخري، ما يجعل الصورة النهائية تبدو وكأنها عين عملاقة.

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والتقط زاك كولي الصورة المذهلة في حديقة Arches National Park، في يوتا، بتاريخ 28 أكتوبر.

وفي صور زاك، يُرى قمر مكتمل يمر عبر القوس، ويحوم في منتصفه بحيث تبدو الصورة وكأنها عين ضخمة وغامضة، تحدق بغضب في المشاهد.



وقال زاك: "كان التخطيط لهذه اللقطة صعبا وبدأ قبل عدة أشهر. وعلى الرغم من الإحالة المرجعية إلى موضع القمر في تطبيقات متعددة، لا يوجد شيء يضمن أنك ستكون في المكان الصحيح، فقط بضع خطوات في أي اتجاه ولن تحصل على الصورة".

المصدر: روسيا اليوم







