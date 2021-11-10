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الأربعاء، 10-11-2021 09:52 ص

طفلة تنقذ والدها من الموت ببصمة وجهه في اميركا

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الوكيل الإخباري - استطاعت طفلة أمريكية بسرعة بديهتها، من إنقاذ حياة والدها وأسرتها المغمى عليها جراء تسممها بأول أكسيد الكربون، عندما استخدمت وجه والدها لفتح هاتفه المحمول وهو فاقد للوعي لطلب المساعدة.

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وتعرضت عائلة الطفلة جيلين باربوسا للتسمم بأول أكسيد الكربون في منزلها بولاية ماساتشوستس، فأمسكت بهاتف والدها لطلب المساعدة، لكنها لم تتمكن من ذلك لأن الهاتف كان مغلقاً، فسارعت لاستخدام وجه والدها لفتح الهاتف والاتصال بالطوارئ. وفقاً لموقع "فون أرينا".

 

وعلى الرغم من أن والدها كان فاقداً للوعي في ذلك الوقت، إلا أن ميزة التعرف على الوجوه ساعدت جيلين على فتح هاتف والدها وطلب المساعدة.

وعندما وصل عمال الطوارئ وجدوا أن كمية أول أكسيد الكربون داخل المنزل تم قياسها بأكثر من 1000 جزء في المليون، وهو ما يعتبر مستوى قاتلا محتملا.

المصدر - البيان 

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