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الإثنين، 23-08-2021 04:03 م

طفلة جزائرية تفوز بكأس العالم للحساب الذهني

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الوكيل الإخباري - فازت الطفلة الجزائرية رحاحلة ريتاج سجود (11 عاماً) بكأس العالم للحساب الذهني والرياضيات، التي احتضنتها تايوان.

وتمكنت الطفلة رحاحلة خلال المسابقة من إنهاء 500 عملية رياضية خلال 3 دقائق.

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وأكدت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن البطلة العالمية، فازت عن جدارة واستحقاق، في المنافسة الدولية التي جرت في تايوان.


وأشارت إلى أن المنافسة شملت 1000 متنافس من نوابغ مختلف بلدان العالم، من بينها اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية.


وهنأت الوزارة البطلة العالمية المتألقة، التي تنحدر من ولاية سطيف، وتمنت لها مزيداً من التألق والنجاح في المنافسات القادمة .

 

المصدر - العين الإخبارية

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