طفل هندي في السادسة من عمره يدخل موسوعة غينيس .. إليكم إنجازه!

الوكيل الاخباري - دخل طفل هندي يبلغ من العمر 6 سنوات موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كـ"أصغر مبرمج في العالم".



وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية، فإنّ صاحب السنوات الـ6 ويعدى أركام تالسانيا، دخل الموسوعة كأصغر مبرمج في العالم بعد أن تمكن من إتقان لغة برمجة "بايثون".



وتجدر الإشارة إلى أنّه اجتاز اختبار شهادة "Microsoft" في مركز اختبار "Pearson VUE".



وقال أركام: "والدي علمني ذلك، وقد بدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل "iOS" و"Windows". علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون".



وقال والد الصبي بأن أركام كان مهتما بالألعاب في البداية، ولكن سرعان ما تحول اهتمامه إلى إنشائها.



اضافة اعلان











