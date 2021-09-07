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الثلاثاء، 07-09-2021 02:47 م

ظنته شبحاً.. إصابة مريضة بهلع بسبب ممرض ببدلة الوقاية (فيديو)

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الوكيل الإخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمريضة أصيبت بالهلع الشديد عند دخول ممرض لغرفة العلاج يرتدي لباس الوقاية من كورونا، ظناً منها أنه شبح.

وسجلت كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات الممرض وهو يقترب من سرير المريضة ويدخل من جانب الستارة الفاصلة، فيما يبدو وكأنه يراجع حالة المرضى.
ودخلت المريضة في حالة ذعر شديد بعد مشاهدة الممرض، ونهضت وهي تصرخ بصوت عال، لتستوعب لاحقا بأنه مجرد ممرض، بعد أن هدأها الفريق الطبي.

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