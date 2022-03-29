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الثلاثاء، 29-03-2022 04:14 م

فتاة في السابعة تدخل غينيس كأصغر مغنية أوبرا في العالم -صورة

مسرح-الظهران-بالمملكة


الوكيل الإخباري - أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن إطلاق لقب أصغر مغنية أوبرا في العالم على فنانة صغيرة السن بعد أدائها الاحترافي في سن السابعة.

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وقالت منظمة حفظ الأرقام القياسية إن فيكتوري برينكر حصلت على الرقم القياسي في عمر 7 سنوات و 314 يومًا بعد مشاركتها في ثمانية عروض احترافية ضمن عرض الأضواء والأساطير في بيتسبرغ العام في 2019.


وقالت برينكر لموسوعة غينيس: “بدأت تعلم الكلام مبكرًا وبدأت الغناء في سن الثانية، وبين سن الثانية والثالثة؛ كنت أحفظ ألبومات كاملة وأؤديها بنبرة جيدة، وكنت أغني دائمًا”.


وأوضحت أنها أصبحت مهتمة بالأوبرا قبل وقت قصير من عيد ميلادها السادس، عندما تعرفت على الشكل الفني لهذا اللون من الغناء من خلال والدتها.


وقالت: “أحب التحدي المتمثل في طريقة الأداء الصعبة، والتقنية المطلوبة للغناء، وجميع المسارات الصوتية، واللغات المختلفة التي تكتب بها جميع الألحان”.

 


 

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