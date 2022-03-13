بعد توقفها لسنوات.. عودة أطول سيارة في العالم للعمل - صورة

الوكيل الإخباري - أعاد مالك أطول سيارة في العالم مايكل ديزر، تصميم السيارة التي تتسع لأكثر من 75 شخصاً، وتحتوي على مسبح خاص، وجاكوزي، وحوض استحمام، وملعب جولف صغير، ومهبط للطائرات العمودية. بعد توقفها لعدة سنوات .

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ويبلغ طول السيارة التي بنيت في كاليفورنيا 1986. من قبل جاي أوربيرج، 100 قدم (30.5 متر). والسيارة من سلسلة سيارات كاديلاك إلدورادو ليموزين ب26 عجلة، ومحرك V8 في الأمام وآخر V8 في الخلف.

ويمتلك أوربيرج متحف «ديزرلاند بارك كار»، و«تورست أتراكشن» في أورلاندو بولاية فلوريدا؛ لذلك كانت لديه الخبرة لإعادة تصميم السيارة من جديد، إضافة إلى حالة الاستخدام الفوري له، وأكثر من 250 ألف دولار أمريكي كلفة إعادة بنائه، والمشروع استغرق أكثر من ثلاث سنوات.



وحرص أوربيرج على إضافة بوصة ونصف البوصة إلى طولها، ما سمح له بإعادة تسجيل رقمها القياسي في موسوعة غينيس لأطول سيارة.





الامارات نيوز

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