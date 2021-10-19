فيديو يشعل مواقع التواصل سعودي يوزع المال في الحرم المكي

الوكيل الإخباري - اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يظهر مواطناً سعودياً يقوم بتوزيع المال على العاملين في الحرم المكي.



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ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مبلغاً من المال.



وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه اللفتة الإنسانية ورحبوا بها، داعين لهذا الرجل الكريم بطول العمر وتقبل أعماله الصالحة.

المصدر - البيان