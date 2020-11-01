قرية إيطالية تعلن عن تقديم 53 ألف دولار مقابل العيش فيها

الوكيل الإخباري _ في ظل استمرار هجرة سكانها المحليين كشفت قرية سانتو ستيفانو دي سيسانيو الإيطالية عن تقديمها عروض مغرية للانتقال والعيش فيها حيث انها ستدفع 40 ألف جنيه إسترليني (53 ألف دولار) لأي شخص ينتقل للعيش فيها.

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وجاء ذلك في محاولة لـ تشجيع أناس أكثر من أجل الانتقال للعيش والعمل فيها ، ويشمل العرض المالي أجراً شهرياً للسنوات الثلاث الأولى، يصل إلى 7200 جنيه إسترليني، ليبلغ اجمالي السنوات الثلاث ما يزيد على 21 ألف يورو (24.5 ألف دولار).



يشار الى أن القرية التي لم يتبقَّ من سكانها سوى 115 شخص فقط، نصفهم من كبار السن، سوف تقدم منحة لمرة واحدة قدرها 18000 جنيه إسترليني، لمن يبدأ نشاطاً تجارياً جديداً في البلدة.



كما ان القرية وضعت شروطاً يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتقدم لنيل هذا العرض ، وتتمثل هذه الشروط في :



أن يكون سن المتقدم أقل من أربعين عاماً ، وأن يلتزم بالإقامة في القرية 5 سنوات.

وفيما يتعلق بغير الإيطاليين أو الأوروبيين، أوضحت أنه ينبغي أن يكون المتقدم منهم قادراً على الحصول على إقامة في إيطاليا.



واكد رئيس بلدية القرية فابيو سانتافيكا: “إن أكثر من 1500 شخص تقدموا بطلبات للقرية حتى الآن منذ الإعلان عن العرض في وقت سابق من الشهر الجاري”.



المصدر : الامارات نيوز

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