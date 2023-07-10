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الإثنين، 10-07-2023 03:50 م

قرية خالية من الرجال في أفريقيا

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الوكيل الإخباري - تعتبر قرية «أوموجا» بمقاطعة سامبورو، في شمال كينيا، بمثابة المكان الأمثل للنساء، الذي أسسنه بأنفسهن.

وتشبه القرية، حسب «سي إن إن»، إلى حد كبير، المستوطنات القبلية، حيث يعيش الناس في بيئة جماعية، باستثناء أمر واحد فقط: «إنها خالية من الرجال». 

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وتأسست القرية في عام 1990 للنساء. وتعتبر «أوموجا» موطناً للإناث من جميع الأعمار.

وكانت هذه القرية المكتفية ذاتياً موطناً لما يقرب من 50 عائلة تتكون من النساء وأطفالهن. وتحرص على تثقيف سكانها حول حقوق المرأة. وتعيش النساء حياة متواضعة، حيث تعملن لكسب دخلهن من أجل شراء الغذاء وتوفير الموارد.

 

البيان 

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