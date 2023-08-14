الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

قصة آخر "سيلفي" لرجل إيطالي تثير مواقع التواصل الاجتماعي

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الإثنين، 14-08-2023 10:21 م

قصة آخر "سيلفي" لرجل إيطالي تثير مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- في قصة جديدة عن "هوس" العالم بالهواتف المحمولة، لقي شاب إيطالي مصرعه، من أعلى قمة جبلية، بسبب محاولته منع هاتفه من السقوط.

هذه القصة المروعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب صورة "سيلفي" للشاب ، قبل لحظات من وفاته.

في الصورة ظهر الشاب الإيطالي أندريا مازيتو (30 عاما)، مبتسما، وخلفه صديقته، بين جبال إيطالية، حيث كانا يتجولان.

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ولكن وفقا للتقارير، أسقط مازيتو هاتفه المحمول، من أعلى القمة، ليسقط هو كذلك من أعلى 200 متر، بينما كان يحاول الإمساك به.

وكتبت صديقته سارة براغانتي، إن هذه الصورة هي الأخيرة لهما معا، قبل لحظات من سقوطه للهلاك.

وكان مازيتو يتسلق صخرة ألتار نوتو، في مسقط رأسه مدينة روتسو الإيطالية.


 




 

 


 

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