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الثلاثاء، 10-08-2021 09:14 ص

قطيع من الأفيال يقترب من مدينة صينية بعد أن قطع 1300 كيلومتر - فيديو

لللللللل


الوكيل الإخباري - يتجه قطيع من 14 فيلا بريا جنوبا صوب موطنه الأصلي بإقليم يونان في جنوب غرب الصين بعدما قطع 1300 كيلومتر في رحلة لفتت إليها الأنظار.

وقال مسؤولون بقطاع حماية الحياة البرية في مؤتمر صحفي في وقت متأخر أمس الاثنين إن الأفيال عبرت بأمان جسرا فوق نهر يونان عائدة جنوبا باتجاه محمية طبيعية تديرها مدينة بوير.

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كانت لجنة طوارئ مكلفة بالتعامل مع الأمر قد وضعت سياجا مكهربا وطعوما ورسمت طرقا صناعية لضمان أن تسلك الأفيال الطريق الصحيح.


وقال وان يونغ رئيس لجنة الغابات الإقليمية إنه تم نشر أكثر من 25 ألفا من الشرطة والعاملين و1500 عربة طوارئ لتتبع الفيلة وإطعامها وضمان سلامتها.


وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 150 ألفا من السكان من طريق هجرة الأفيال وتخصيص أكثر من خمسة ملايين يوان (771 ألف دولار) لتغطية نفقات أي أضرار بالممتلكات.

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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