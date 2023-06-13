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الثلاثاء، 13-06-2023 11:02 ص

'كائن عملاق'.. مفاجأة مرعبة داخل حمام سباحة في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - تفاجأت عائلة في ولاية فلوريدا الأميركية مؤخرا، بتمساح عملاق في حوض السباحة الخاص بهم.

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وطلبت العائلة التي لم يكشف عن اسمها من خدمة الإشراف على الحياة البرية في الولاية، المساعدة العاجلة، للإمساك بالتمساح الذي يصل طوله لـ10 أقدام.


ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن الخبير في اصطياد التماسيح، تود هاردويك، قوله: "مجرد تمساح أراد الاستمتاع بالسباحة".

 

وأضاف هاردويك: "من أصعب الأمور التي يمكن أن يواجهها من يمسك التماسيح، انزلاقها بسبب الماء. وصل التمساح إلى بركة السباحة عن طريق فجوة في الفناء الخلفي للمنزل، حيث تسلل من إحدى القنوات المائية".


وأظهر مقطع فيديو عملية الإمساك بالتمساح وإعادته إلى المياه المالحة.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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