الأربعاء 28-12-2022
الوكيل الاخباري

رفع سقف برنامج ضمان التمويل الصناعي وضمان تمويل المشروعات الناشئ

إحالة موظفين في التربية الى التقاعد - أسماء

إرادة ملكيَّة بالموافقة على نظام معدِّل لنظام تسعير المشتقَّات البتروليَّة وعمولة المرخَّص له وتعرفته

الحكومة تقرر تمديد امر دفاع عدم حبس المدين

طرح 4 إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

توزيع 30 ألف دينار على 14 جمعية خيرية بالعقبة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

بلدية إربد تدعو المكلفين للاستفادة من اعفاءات ضريبة المسقفات قبل نهاية العام

مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام

دموع وألم وحسرة .. معاناة طفلين لا يبصران في الليل بإربد ومناشدة عاجلة للعلاج

الأربعاء، 28-12-2022 03:28 م

لحظة انهيار جليدي ضخم في النمسا يضرب المتزلجين - فيديو

20171024_1508874990-512130


الوكيل الإخباري - يظهر مقطع الفيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين في النمسا، الذين نجوا من هذا الانهيار.

اضافة اعلان


حيث خشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص بعد الانهيار الثلجي، بالقرب من قريتي ليخ وزورس.


تم العثور على المتزلجين على قيد الحياة، وأصيب أربعة أشخاص منهم جراء هذا الانهيار، ونقلوا إلى مرافق صحية قريبة.

 

 

 

 

CNN 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221228164650338U2

تكتشف أن ابنها على قيد الحياة بعد 10 سنوات في بريطانيا

ad852d154a

شاهد حادث اصطدام ضخم لـ 200 مركبة على جسر صيني

127171518_mediaitem127250457-1-780x470

قلبها من حديد.. شاهد امرأة تمر من بين قطيع ضباع دون خوف في اثيوبيا

36463928_303

أكثر أمنية يتمنى الألمان تحقيقها في العام الجديد

ف5ف5ف5

شابة تعمل 4 ساعات فقط يوميا وتجني مليوني دولار سنويا في امريكا

2dff5e2c58

دراسة: المبيدات لن تستطيع قتل البعوض مستقبلا