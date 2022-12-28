لحظة انهيار جليدي ضخم في النمسا يضرب المتزلجين - فيديو

الوكيل الإخباري - يظهر مقطع الفيديو لحظة انهيار ثلجي على 10 متزلجين في النمسا، الذين نجوا من هذا الانهيار.

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حيث خشي فريق الإنقاذ في البداية من فقدان هؤلاء الأشخاص بعد الانهيار الثلجي، بالقرب من قريتي ليخ وزورس.



تم العثور على المتزلجين على قيد الحياة، وأصيب أربعة أشخاص منهم جراء هذا الانهيار، ونقلوا إلى مرافق صحية قريبة.

CNN