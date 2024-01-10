لص يسرق طائرة في امريكا ويطير بها 160 كيلومتراً شمال لاس فيغاس

الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الأميركية القبض على لص يهوي سرقة الطائرات الصغيرة، والفرار بها من ولاية إلى أخرى.

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ونقلت وسائل إعلام عن شرطة لاس فيغاس قيام وحداتها بالقبض على شخص من ولاية أيداهو بعد أن سرق طائرة من حظيرة الطائرات في شمال لاس فيغاس، وحلّق بها لمسافة تزيد على 160 كيلومتراً في مطار بجنوب كاليفورنيا، وصولاً إلى منطقة صحراوية، حيث قبض عليه في النهاية.

ويواجه الرجل المحتجز حالياً في مقاطعة سان برناردينو اتهامات بحيازة طائرة مسروقة، وأخذ ممتلكات مسروقة عبر حدود الولاية منذ الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي.



وقدرت قيمة الطائرة بنحو 80 ألف دولار، وفقاً لإدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو، ولم تذكر المحطة السبب وراء قيام الرجل بتلك السرقة المفضوحة.

لبنان 24

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