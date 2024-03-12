للحفاظ على تركيزك ونشاطك في العمل خلال رمضان.. نصائح هامة لا تهملها

الوكيل الإخباري - قد يكون العمل في الأيام الأولى من شهر رمضان مرهقًا إلى حد ما بسبب تغيير روتين يومنا، وعدم اعتياد الجسم على الصيام، مع الشعور بعدم النشاط؛ لكن هناك 6 نصائح للحفاظ على نشاطك.

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ويمكن للشخص القيام بإدارة نفسه للعمل، مع وجود تحديات الجوع وغيرها.



ووفق موقع "britishcouncilfoundation"، فثاني النصائح هي تناول وجبة سحور معتدلة؛ لأن الإفراط في تناول الطعام سيؤدي إلى شعورك بالنعاس وعدم النشاط، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والألياف، تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مع تناول المزيد من الخضار والفواكه أيضًا.



ويمكن ضبط توقيت النوم مبكرًا للاستيقاظ مبكرًا للعمل، مع ممارسة التمارين الرياضية.



ومن النصائح الأخرى: استغلال وقت الراحة في ممارسة بعض الأنشطة التي تجعلك منتعشًا ومسترخيًا؛ مثل ممارسة الرياضة، أو التجول في المكتب، أو الدردشة بين الحين والآخر مع الزملاء، ويمكنك أخذ قيلولة أيضًا في وقت الراحة تتراوح مدتها بين 20 إلى 30 دقيقة.. ستساعدك هذه الأنشطة على الشعور بالانتعاش والاستعداد للعمل مرة أخرى.



وبالرغم من أن الكافيين يساعدنا على الشعور باليقظة عندما نشعر بالنعاس؛ ولكن لا يُنصح بتناول الكافيين أثناء السحور أو عند تناول الإفطار لأنه قد يؤذي معدتك ويسبب لك الأمراض.



مع ضرورة تجنب الأطعمة غير الصحية، فهي تؤثر سلبًا على التركيز وعلى مستويات الطاقة لديك.

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