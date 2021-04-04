لهذا السبب ترتدي الملكة اليزابيث اللون الأخضر في المناسبات المهمة

الوكيل الاخباري - ركز عالم النفس البريطاني لي تشامبرز على ألوان الملابس الخاصة بالملكة اليزابيث، والتي غالباً ما تكون فاتحة ومشرقة ومليئة بالحيوية.

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ولاحظ أن ملكة بلاده تختار اللون الأخضر في مناسباتها الهامة وأرجع ذلك الى أنها تريد أن تعكس للعالم أنها مسيطرة وغير متأثرة بآراء الآخرين.



وأوضح أن اللون الأخضر له ارتباطات عميقة بالطبيعة: "عندما نرتدي اللون الأخضر، فإننا ننقل رسالة مفادها أننا واثقون، ودودون، مسالمون، كما يجلب أيضاً الشعور بالطاقة والتفاؤل لمن نقابلهم".



وذكر أن ارتداء اللون الأخضر يمكن أن يمنح أيضاً إحساساً بالصفاء والاستقرار ويخلق جواً من التقاليد والقيم من دون كلمات، ونظراً لأنه لون نادر الارتداء فإنه يلفت الأنظار من دون أن يصرف الانتباه عن الآخرين.



وكانت الملكة البريطانية قد ارتدت هذا اللون الأخضر في حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو 2018.



ثم ارتدت الملكة بعد ذلك اللون نفسه عندما تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، كما ظهرت بمعطف أخضر وقبعة متطابقة مزينة بأزهار النرجس البري في أول جولة لها في البلاد عام 1954 وفي الكثير من المناسبات.

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