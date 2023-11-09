لهذا السبب.. 'غاز الضحك' ممنوع في بريطانيا

الوكيل الإخباري - ستكون كلفة الضحك الهستيري الذي يسببه أكسيد النيتروز، والمعروف باسم "غاز الضحك" غالية بدءا من اليوم في بريطانيا حيث دخل قرار حظر تعاطيه أو حيازته حيز التطبيق، وستقوم السلطات بموجبه بمعاقبة من تضبطهم أثناء إنتاجه أو توفيره أو بيعه بالسجن لفترات طويلة.

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وانتشرت المادة، التي تسبب الشعور بالاسترخاء والانفصال عن الواقع، خاصة بين الشباب، وتعتبر الحكومة أن ذلك تسبب في ظهور سلوكيات مزعجة في المجتمع وتشكل خطرا على الصحة.

وذكر وزير شؤون الشرطة كريس فيلب في بيان: "استخدام هذه المادة في الأماكن العامة تسبب لفترة طويلة في سلوك معاد للمجتمع بما يشكل آفة للمجتمعات وهو أمر لن نقبل به".



وبموجب هذا الحظر الجديد، يواجه من يسيئون استخدام غاز الضحك باستمرار فرض الغرامات أو السجن لمدة تصل إلى عامين، مع مضاعفة عقوبة السجن القصوى إلى 14 عاما للإتجار في هذه المادة.





ويستثنى من هذا الحظر استخدامه للأغراض المشروعة بما في ذلك الرعاية الصحية وطب الأسنان وفي الصناعات الأخرى.



وصرحت الحكومة إنه ليس من الضروري الحصول على تراخيص لاستخدامه حينها، لكن سيتعين على المستخدمين إثبات "حيازته بشكل قانوني" وأنه ليس للتعاطي.

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