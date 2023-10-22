بريطانيا.. تجاهلا رسائل البريد لمدة شهر.. فكانت المفاجأة السعيدة بانتظارهم!

الوكيل الإخباري - تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.



فقد تفاجأ الزوجان جيمس بريجز وزوجته سالي لحظة معرفتهما بأنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أميركي شهرياً لمدة عام كامل، وذلك بعدما تجاهلا لمدة 4 أسابيع رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني.

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وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية.



لبنان 24