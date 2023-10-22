الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام

آلاف الإسرائيليين في "تل ابيب" يطالبون باستقالة نتنياهو

لغز مترو غزة.. صحيفة تكشف عن تكتيك الاحتلال لضرب الأنفاق

تقرير: اسعار النفط قد تصل 100 دولار للبرميل قريباً

قرار اسرائيلي بإخلاء 14 مستوطنة على حدود لبنان

المملكة على موعد مع خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

الحوارات: الملك يؤكد دوما أن لا سلام دون حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

أول تعليق من ذوي الاسرى الاسرائيليين الذين رفض الاحتلال استلامهما

توافق نيابي على انتخاب لجان دائمة - أسماء

الاحتلال يدمر برجاً في غزة -فيديو

عاجل

لغز مترو غزة.. صحيفة تكشف عن تكتيك الاحتلال لضرب الأنفاق

الأحد، 22-10-2023 10:39 ص

بريطانيا.. تجاهلا رسائل البريد لمدة شهر.. فكانت المفاجأة السعيدة بانتظارهم!

_106448772_gettyimages-1074471436


الوكيل الإخباري - تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.

فقد تفاجأ الزوجان جيمس بريجز وزوجته سالي لحظة معرفتهما بأنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أميركي شهرياً لمدة عام كامل، وذلك بعدما تجاهلا لمدة 4 أسابيع رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني.

اضافة اعلان

 

وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية. 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1120652-638334320351193418

لسداد الديون... طرح صحيفة شهيرة جداً للبيع في بريطانيا

image

تظاهر بأنه تمثال لسرقة مركز تجاري في وارسو

نصائح-لاختيار-فرشاة-الأسنان-المناسبة

نصائح لاختيار فرشاة الأسنان المناسبة

Doc-P-1120251-638333513561957384

ناسا تنشر صوراً مبهرة.. هكذا بدا القمر البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

173-202209-morocco-mentally-ill-italian-tourists_700x400

'مختل عقليا' يعتدي على سائحين إيطاليين بسكين في المغرب

WhatsApp-Image-2023-10-20-at-10.06.53-PM

ظنوا أنها دمية.. العثور على جثة ثلاثيني بكوخ مهجور في أمريكا

أخبار متعلقة
Screenshot 2023-09-26 221808

أغرب حفل زفاف في بريطانيا.. كافة الحضور كانوا معصوبي الأعين لهذا السبب

plane-780x470

ظنوا أنها نائمة.. وفاة مسافرة على متن رحلة بريطانية