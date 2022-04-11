لوحة لفيليب غوستون تعرض بـ30 مليون دولار في مزاد بنيويورك

الوكيل الإخباري - بعد زمن طويل من انتظار افتتاح المعرض الاستعادي للفنان الكندي فيليب غوستون تشق إحدى لوحاته التجريدية التي تعود لعام 1958 طريقها نحو أول مزاد علني وقد كانت قيد الحفظ الخاص لأربعة عقود.

اضافة اعلان

والأهم أن اللوحة بعنوان «النيل» التي يعرضها دار سوذبيز في نيويورك ضمن مزاد مخصص للفن الحديث تتراوح قيمتها التقديرية بين 20 و30 مليون دولار وهو أعلى رقم تحصده أعمال غوستون ضمن مزاد.

وتأتي عملية البيع بعد عدة أسابيع فقط من افتتاح معرض يضم 100 عمل بعنوان «فيليب غوستون الآن» الذي يظهر أولاً في متحف الفنون الجميلة في بوسطن قبل أن ينتقل إلى المتحف الوطني للفنون في واشنطن، ومتحف الفنون الجميلة في هيوستن ثم متحف تايت للفن المعاصر في لندن.

البيان