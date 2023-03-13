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الإثنين، 13-03-2023 03:19 م

ليست من صنع البشر.. ما سر هذه الزحليقة الطبيعية في واد بسلطنة عُمان؟ - فيديو

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الوكيل الإخباري - كثر في موسم الصيف ارتياد البحر، ويتوجه العديد من الشباب والعائلات إلى الشواطئ للاستمتاع بالمياه وقضاء الوقت الممتع.

ولكن، هناك أيضًا العديد من الجواهر الخفية الأخرى في سلطنة عُمان، وتحديدًا في ولاية رستاق، التي لم تنل نصيبها من الشهرة. وهنا، لا نتحدث عن شواطئ الولاية فقط، وإنما أوديتها أيضًا.

وربما تعتقد بداية أن الصيف قد يكون حارًا قليلًا للتجول بين أودية البلاد.

ولكن، تُعتبر تجربة "الزحليقة الصيفية" من بين المغامرات التي لا يجب تفويتها في سلطنة عُمان

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وبين أحضان وادي بني عوف، وتحديدًا في وادي الثعابين، يتواجد منحدر صخري متعرج تستطيع التزحلق عليه، حتى تقفز أخيرًا في بركة مياه دافئة.


ويوثق المغامر العُماني، مهند الخروصي، تجربة "الزحليقة الصيفية" مع مجموعة من أصدقائه الشباب.


ويصف تجربته بكونها "استثنائية ومختلفة ومميزة لمحبي المغامرة"، بدءًا من النزول بالحبال إلى السباحة في الممرات المائية.

 

CNN

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