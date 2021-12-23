متوسط العمر المتوقع للصينيات يتجاوز 80 عاماً في 2020

الوكيل الإخباري - بلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة الصينية 80.88 سنة في 2020 ما يسجل ارتفاعا مقارنة بـ77.37 سنة في العام 2010، حسبما ذكر المكتب الصيني للإحصاء يوم الثلاثاء .



وذكر تقرير للمكتب الصيني للإحصاء بشأن نتائج مراقبة مخطط تنمية المرأة الصينية (2011-2020) أن الوضع الاجتماعي للمرأة الصينية قد تحسن بشكل كبير خلال العقد الماضي، كما أن شعورها بالإنجاز والسعادة والأمن قد زاد بشكل كبير.

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ومع تحسين سياسات التوظيف وبدء الأعمال التجارية خلال العقد الماضي، تم توسيع قنوات التوظيف للمرأة، وشهد عدد النساء في القوى العاملة زيادة مطردة.





وكان هناك 67.79 مليون موظفة في وحدات العمل الحضرية العام الماضي، بزيادة 39.5 بالمئة عن العام 2010. وتمثل المرأة حاليا 43.5 بالمئة من إجمالي العمالة في الصين، وفقا للتقرير.

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