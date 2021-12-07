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الثلاثاء، 07-12-2021 11:24 ص

مدير شركة يفصل 900 موظف بمكالمة فيديو في أميركا

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الوكيل الإخباري - وسط حالة من الذهول، أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة رهن عقاري أميركية نحو 15 في المئة من العاملين في شركته بالاستغناء عن خدماتهم.

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وقوبل قرار فيشال غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة Better.com بانتقادات شديدة نظرا لأن القرار يشمل عددا كبيرا من العاملين يبلغ حوالي 900 موظف، ولأنه يأتي قبل موسم الأعياد والعطلات مباشرة.

ويسمع غارغ وهو يقول في المكالمة الجماعية التي تمت عبر "زووم": "أتي أليكم بأخبار ليست جيدة. السوق تغير الآن، ويجب أن نتماشى معه حتى يمكننا البقاء.. هذا الخبر لا تودون سماعه، لكن في النهاية هذا قراري وأود أن تسمعوه مني".

 

ويضيف: "إذا كنت تجري هذه المكالمة، فأنت جزء من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها. سيتم إنهاء عملك هنا على الفور"

 

واستند الرئيس التنفيذي للشركة في قراره إلى أسباب تتعلق بالسوق والأداء والإنتاجية.

 

وذكرت مجلة فوربس أنه اتهم الموظفين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم لأن "إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميا".

 

ونشرت المجلة رسالة قديمة كان قد أرسلها لموظفيه كتب فيها: "أنتم مجموعة بطيئة. أنتم مجموعة من الدلافين الغبية، لذا توقفوا عن ذلك توقفوا عن ذلك. توقفوا الآن أنتم تتسببون في إحراجي".

 

 

المصدر - لبنان 24 

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