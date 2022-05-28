مسلسل كرتوني تنبأ بجدري القرود قبل 32 عاماً - صور

الوكيل الإخباري-يبدو أنه لا يوجد شيء إلا وتنبأ به "عائلة سيمبسون" The Simpsons، مسلسل الرسوم المتحركة الأمريكي الشهير الذي بدأ عرضه للمرة الأولى في عام 1989.

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فجمهور "عائلة سيمبسون" أصبح لديهم اقتناع راسخ بأن المسلسل الكرتوني قد توقع حدوث كل شيء، بدءًا من تولي قطب الأعمال والملياردير دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي، ومرورًا بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما يُطلق عليه "ميتافيرس" Metaverse -عبارة عن شبكة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد تركز على التواصل الاجتماعي في المستقبل والخيال العلمي – وانتهاء بالحرب الأوكرانية، من بين أحداث أخرى كثيرة.



والآن، يعتقد هؤلاء الجمهور أن ثمة نبوءة أخرى لـ"عائلة سيمبسون" قد تحققت على أرض الواقع: تفشي مرض جدري القرود.



فقط أكدت منظمة الصحة العالمية أنه جرى العثور على حالات إصابة بجدرى القرود في 12 دولة، بما فيها إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث لم يكن لهذا المرض أي أثر في تلك الدول في العادة.



ويظهر جدري القرود عادة على شكل طفح جلدي حاد مصحوب بأعراض أخرى، بما في ذلك الصداع والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات والجسم وآلام الظهر والضعف العام.



ولم يفوت أحد قط الفرصة لإثبات القدرات التنبؤية لمسلسل عائلة "ذا سيمبسون" The Simpsons، حيث شارك جمهور المسلسل مقطعًا من حلقة من الموسم السابع تتميز بلحظة مناسبة بشكل غريب.



فالحلقة التي تحمل عنوان Home Sweet Home-Diddly-Dum-Doodily تعرض مشهدًا يتواصل فيه بارت وميلهاوس مع قرد يجلس على رأس بارت.

ونتيجة لذلك، يصاب بارت بالقمل، في حين أن ميلهاوس قد أصيب بنوبة برد ومرض يشبه الإنفلونزا بعدما انتقلت إليه تلك العدوى من القرد.

وقال أحد المعلقين على الإنترنت: "هذا هو أصل مرض جدري القرود".











المصدر : صحيفة الرجل

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