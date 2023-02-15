الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

مجلس النواب يطالب بدعم المتقاعدين العسكريين

إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

فرصة عمل.. اعلان هام لطلبة الجامعة الهاشمية

عطاء لتوفير 20 عربة كهربائية و 1000 عربة يدوية في السوق المركزي

انهيار مبنى قديم في الكرك

دون تأثير على الحياة اليومية .. مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في البحر الميت ووادي عربة الثلاثاء

الملك: أحيي رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

اصابة بتصادم مركبتين على شارع الأردن

هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 10:02 ص

مشاهد تحبس الأنفاس في محطة وقود تركية بسبب هزة ارتدادية

232473


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مشاهد جديدة لهزة ارتدادية في زلزال تركيا المدمر داخل ومحيط محطة وقود.

ويظهر الفيديو خروج سريع لعمال ورواد محطة الوقود أثناء شعورهم بالهزة الارتدادية. كما يظهر الفيديو أيضا تمايل أعمدة المحطة بشكل سريع وكأنها تهتز مثل جذوع الأشجار، فيما تعرض أحد العقارات المحيطة بالمحطة لسقوط مفاجيء.

اضافة اعلان

 

وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة وقوع هزة ارتدادية في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر، لتكشف قوة الزلزال الذي سبق هذه الهزة الارتدادية.


وأظهر الفيديو عددا من المارة الذين توقفوا في أحد الشوارع مع وقوع الهزة ، حيث نزلوا من سيارتهم، وهم في حالة من الذهول.


وأثناء وقوفهم وراء السيارات انهارت بعض المباني من خلفهم ومن جانبهم لتكشف مدى حجم الكارثة التي خلفها الزلزال خاصة في الهزات الارتدادية التي تبعته.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

بالفيديو.. مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ‎ينبع في السعودية

image (2)

براءة أمريكي من جريمة قتل بعد سجنه 28 عاما ظلما

20200215052303

ألماني يعيش في الغابة وحيدا منذ 32 عاما - صور

1431415_0

إنقاذ قطة بعد 178 ساعة تحت الأنقاض في تركيا - صور

Saudy-Dead

قصة مؤثرة لشخص مسن يزور قبر أمه منذ 39 عاما في السعودية- فيديو

google-ranking-factors

'غوغل' تحتفل بعيد الحب... وهذه دلالة شعارها - صورة