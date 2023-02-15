مشاهد تحبس الأنفاس في محطة وقود تركية بسبب هزة ارتدادية

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو مشاهد جديدة لهزة ارتدادية في زلزال تركيا المدمر داخل ومحيط محطة وقود.



ويظهر الفيديو خروج سريع لعمال ورواد محطة الوقود أثناء شعورهم بالهزة الارتدادية. كما يظهر الفيديو أيضا تمايل أعمدة المحطة بشكل سريع وكأنها تهتز مثل جذوع الأشجار، فيما تعرض أحد العقارات المحيطة بالمحطة لسقوط مفاجيء.

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وأظهر مقطع فيديو آخر لحظة وقوع هزة ارتدادية في اليوم الثاني من وقوع الزلزال المدمر، لتكشف قوة الزلزال الذي سبق هذه الهزة الارتدادية.



وأظهر الفيديو عددا من المارة الذين توقفوا في أحد الشوارع مع وقوع الهزة ، حيث نزلوا من سيارتهم، وهم في حالة من الذهول.



وأثناء وقوفهم وراء السيارات انهارت بعض المباني من خلفهم ومن جانبهم لتكشف مدى حجم الكارثة التي خلفها الزلزال خاصة في الهزات الارتدادية التي تبعته.

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