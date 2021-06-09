مصر تعلق عربة توك توك على مدخل مدينة الشروق لهذا السبب

الوكيل الإخباري - نشر هاني يونس المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري صورا لتعليق توك توك برافعة على مدخل جهاز تنمية مدينة الشروق، تمهيدا لمصادرته نظرا لأن التوك توك ممنوع في المدينة.

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وكتب يونس في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "رسالة رئيس جهاز الشروق.. إلى من يهمه الأمر، متحاولش علشان ده اللي هيحصل مع أي (توك توك) يقرب من مدينة الشروق".



وأضاف: "واتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا لإجراءات المصادرة، وسط تأييد وفرحة من السكان، حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق".



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