السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 09:36 ص

مصر.. محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث قتل الطلاب الأربعة

282


الوكيل الإخباري - تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث fمنطقة الشيخ زايد، ووفاة 4 طلاب.

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

اضافة اعلان


وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.


وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6221c71342360439b25c89a6

ناسا تمنح عشاق الفلك فرصة لإرسال أسمائهم إلى الفضاء

Z20EN40cTqQu8hdKwJbxKH4GtgdZPnEAdmKclAvS

بريطانيا..تعرف على صاحب أغرب وظيفة في العالم براتب 6700 دولار

twshsss

شاهد..اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى

43d9ecce-878c-474e-9bc2-b4a235331bdd_690

بسبب ملصق.. السجن سنتين لرجل في تايلاند

City_of_Maryborough_Platform_10_Roma_Street_Station_Brisbane_P1280919_(cropped)

امرأة توقف سيارتها في منتصف السكة الحديد ليصدمها قطار في أستراليا

RDM-and-UKZN-sign-agreement-1-1024x683

خبراء فلك: صاروخ تائه يصطدم بالقمر غدا الجمعة