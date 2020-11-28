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السبت، 28-11-2020 01:39 م

مضيفة تنشر ظاهرة طبيعية نادرة

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الوكيل الإخباري- التقطت مضيفة روسية ظاهرة طبيعية نادرة، ونشرت على حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو تظهر فيها بوضوح.

يشار إلى أن "أضواء سانت إلمو" هي ظاهرة شوهدت لأول مرة على السفن البحرية، وسميت على اسم قديس كاثوليكي مكرس للبحارة.

ويمكن أن تظهر هذه الأضواء البراقة على صواري السفن، وفي الغالب تظهر على قمم الجبال، وعلى خطوط نقل الكهرباء، وعلى قمم الأشجار العالية.

وبالنسبة للطائرات، تظهر أضواء سانت إلمو أمام النوافذ الأمامية للطائرات وعلى أطراف الأجنحة وبالقرب من واجهة العواصف الرعدية أو خلالها.

وتظهر هذه الظاهرة الطبية أيضا إذا ما دخلت الطائرة  في طبقة من الرماد البركاني.

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المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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