من يبلغ 80 عاما سيسافر 1.5 تريليون كم حتى لو لم يغادر منزله!- إليكم السبب

الوكيل الاخباري- سواء أكنت من محبي السفر والتنقل أم ممن يفضلون الجلوس طوال اليوم أمام التلفاز، فإنك "تسافر أكثر مما تعتقد"، وذلك بفضل حركة الأرض والشمس ومجرة درب التبانة وغير ذلك الكثير.



ووفقا لتقرير جديد، يسافر الناس 1.5 تريليون كم في حياتهم. وفي الواقع، سيكون هذا صحيحا حتى لو بقيت بلا حراك تماما طوال حياتك، اعتمادا على ما إذا كنت تعتبر الأرض هي مركبتك.

اضافة اعلان

ويقول التقرير إن الإنسان العادي سيسافر من 30 ألف إلى 50 ألف ميل (50 ألف إلى 80 ألف كيلومتر) في حياته، على الرغم من أن بعض الرحالة وأولئك الذين يسافرون كثيرا سيقطعون مسافة أبعد من ذلك بكثير.



وهذه مسافة هائلة بشكل مذهل، تكفي للدوران حول الكوكب مرة واحدة على الأقل، لا سيما بالنظر إلى أن معظم الناس يراكمون معظم هذه الأميال عن طريق التنقلات والمهمات السريعة.



ولكن بقدر ما هي المسافة كبيرة، يتضاءل هذا الرقم مقارنة بالحركة التي نحصل عليها ببساطة عن طريق "الركوب على الأرض".



يدور كوكبنا حول محوره، ولأن الأرض صلبة في الغالب، فإنها تدور كجسم واحد صلب، ما يعني أن كل مكان على الكوكب يمر بنفس السرعة الزاوية ويسافر الجميع في دائرة كاملة كل 24 ساعة.



لكن إذا كنت ستقف في القطبين الشمالي أو الجنوبي، فلن تسافر في الواقع إلى أي مكان، بل ستدور حول نفسك. ومع ذلك، يحصل أولئك الموجودون على خط الاستواء على قدر هائل من السرعة الخطية (لا الزاويّة) بفضل هذا الدوران، نحو 1000 ميل في الساعة (1600 كم / ساعة).



ومع ذلك، نظرا لأن معظم الأفراد لا يقيمون بالقرب من خط الاستواء، فمن المقدر أن يتحرك الشخص العادي بسرعة ثابتة تبلغ نحو 1500 كم / ساعة (930 ميلا في الساعة). وعندما تضيف ذلك إلى متوسط عمر يقارب 80 عاما، يسافر كل منا ما يقرب من 600 مليون ميل (1 مليار كيلومتر).