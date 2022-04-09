نصائح يمنحك اتباعها القدرة على العمل بنشاط أثناء الصوم

الوكيل الإخباري - القدرة على العمل بنشاط في أيام الصوم من التحديات التي تواجه الموظفين أياً تكن طبيعة المهمات التي يقومون بأدائها.

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فهذا يحتاج إلى التركيز الذهني كما إلى التمتع بالقدرات الجسدية اللازمة. وهو ما قد لا يتسم به بعضهم ويفقدونه بسبب نقص الطاقة لديهم نتيجة عدم تناول الطعام لساعات طويلة خلال النهار.

إلا أن قانون هذا الشهر هو الصبر والتحمل. لذا من الضروري التعرف على بعض النصائح التي تساعد على العمل بنشاط خلاله.



نصائح للعمل بنشاط أثناء الصوم

من أجل أداء العمل بنشاط أثناء أيام شهر رمضان الكريم، من المفيد جداً تطبيق جملة من النصائح العملية:



1 - يجب عدم تأجيل المهمات إلى ما بعد انتهاء الشهر. فهذا يمكن أن يُحدث، بعد أيام العيد، الضغط الكبير المولّد للعديد من المشكلات.

2- من المهم الحرص على عدم إضاعة الوقت. فمن المعروف أن دوامات العمل تصبح أقصر مما هي عليه في الأشهر الأخرى. لذا يجب التخلي عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وعن النقاشات المختلفة مع الزملاء.

3 - يجب الانتباه إلى أهمية النوم لمدة لا تقل عن 6 إلى 7 ساعات في كل ليلة. فعدم فعل هذا يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

4- ومن النصائح التي يجب اتباعها من أجل تعزيز القدرة على العمل بنشاط في رمضان، التخطيط المسبق. ويعني هذا أن يتم في نهاية كل يوم عمل تدوين المهمات التي يجب القيام بها في اليوم التالي. فهذا يمكّن من الشعور بالاستعداد النفسي ويشكل وسيلة للتحفيز.

5 - من الأفضل التركيز على العمل في ساعات الصباح، لأن مرحلة بعد الظهر تتسم بتراجع الطاقة وانخفاض مستوى اليقظة لدى الكثيرين.

6- الأفضل تنظيم الحياة المنزلية بما يعود بالفائدة على العمل وفي هذا السياق من الأفضل دعوة الأقارب أو الأصدقاء إلى الإفطار خلال أيام العطلة فقط.

كذلك من المفيد تناول طعام السحور في وقت مبكر للتمكن من النوم لوقت إضافي قبل الذهاب إلى مقر العمل. وهكذا يمكن أداء المهمات المهنية بنشاط في أيام الصوم.

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