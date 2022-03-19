السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

أبو عاقولة: نشاط ملحوظ في حركة الشحن على خط سوريا ولبنان

التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

سوريا تكشف عن وضع مخزون القمح لديها

رفع أسعار الحليب الطازج في الأردن

السعودية تكشف حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

الخلايلة: إدارة الأسرة ليست بالأمر البسيط

إعلان نتائج التوافقات مع شركات الاتصالات بشأن الجيل الخامس الأسبوع المقبل

الاقتصادي والاجتماعي: مناقشة قطاع الاتصالات ضمن حالة البلاد 2021

روسيا تسجل أقل من 500 وفاة و33 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباح الأحد

السبت، 19-03-2022 01:13 م

احذروا استخدام "الإيموجي" في العمل.. لهذا السبب!

8


الوكيل الإخباري-سواء كان وجها مبتسما ودودا أو غمزا أو وجها مكفهرًا، يستعمل الكثيرون الرموز التعبيرية المعروفة باسم "إيموجي" بانتظام في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، ولكن إذا كنت ترغب في أن تؤخذ على محمل الجد في محيط عملك، فعليك بترك هذه العادة.


اضافة اعلان

فقد كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين قاموا بتضمين الصور والرموز التعبيرية في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم يُنظر إليهم على أنهم أقل قوة من أولئك الذين يستخدمون الكلمات.


وقال باحثون إن 62% من المشاركين يفضلون الشخص الذي يقدم نفسه بملف شخصي لفظي.

 

من جانبها، شرحت الدكتورة إلينور أميت، باحث مشارك في الدراسة، أن الأبحاث بينت أن الرسائل المرئية غالبا ما يتم تفسيرها على أنها إشارة للرغبة في التقارب الاجتماعي، وبالتالي تعطي انطباعًا أن مستخدمها أقل قوة بالمقارنة مع من يستخدم التعبير اللفظي، حيث تُظهر مجموعة منفصلة من الأبحاث أن الأشخاص الأقل قوة يرغبون في التقارب الاجتماعي أكثر من الأشخاص الأقوياء.


تجدر الإشارة إلى أن استخدام الإيموجي لا يعطي نفس الانطباعات في محيط الأهل والأصدقاء، ولكن في العديد من مجالات الحياة، خاصة في العمل، تسود علاقات القوة، ويجب أن يكون الشخص على دراية بالانطباع الذي تتركه رسائله على متلقيها.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

العثور على طفلين تاها 25 يوماً في غابات الأمازون البرازيلية-فيديو

FOCUpzRXIAEukAP

أردني يفوز بمليون دولار في سحب بمطار دبي

2018_5_23_10_42_41_477

راكبة ألمانية تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا في مطار القاهرة

1647610195231403400

اكتشاف متحجرات عمرها 36 مليون سنة في البيرو

ناسا-1643386245

ناسا تحرك أول صاروخ في نظام الإطلاق الفضائي

المسجد-النبوي-780x470

حقيقة وفاة أحد المصلين ساجداً في المسجد النبوي - صورة