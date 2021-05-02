نقاش بين نائب لبناني ومواطنة بسبب كيس ' شيبس'

الوكيل الإخباري - شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حربا كلامية مباشرة بين نائب لبناني ومواطنة، وذلك بسبب كيس بطاطا "شيبس"، تنتجه شركة تعود للمسؤول اللبناني.

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ورد النائب اللبناني، ميشال ضاهر، على تغريدة المواطنة التي اشتكت من نوعية البطاطا واحتواء الكيس على كمية كبيرة من الهواء وقالت: "بونجور ميشال ضاهر أنا بحب أرويلك شي حصل معي..اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط..ايه والله متل ما عم خبرك".



وجاء رد ضاهر بتغريدة قال فيها: "وأنا بحب خبرك إنه الوزن مكتوب على الكيس وتأكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس أحسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري".



هذا الرد أثار تفاعلاً لدى الكثيرين الذي اعتبروا أن رد النائب اللبناني جاء غير مناسب كونه صاحب الشركة المنتجة للشيبس.

بونجور @mgdaher انا بحب ارويلك شي حصل معي.. اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط.. ايه والله متل ما عم خبرك 🤷🏻‍♀️ May 1, 2021

وانا بحب خبرك انو الوزن مكتوب على الكيس وتاكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس احسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري — Michel Daher (@mgdaher) May 1, 2021

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