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الأحد، 02-05-2021 12:20 م

نقاش بين نائب لبناني ومواطنة بسبب كيس ' شيبس'

بطاطا


الوكيل الإخباري - شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حربا كلامية مباشرة بين نائب لبناني ومواطنة، وذلك بسبب كيس بطاطا "شيبس"، تنتجه شركة تعود للمسؤول اللبناني.

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ورد النائب اللبناني، ميشال ضاهر، على تغريدة المواطنة التي اشتكت من نوعية البطاطا واحتواء الكيس على كمية كبيرة من الهواء وقالت: "بونجور ميشال ضاهر أنا بحب أرويلك شي حصل معي..اشتريت كيس هوا لابني قام طلعلو شوي شيبس بالغلط..ايه والله متل ما عم خبرك".


وجاء رد ضاهر بتغريدة قال فيها: "وأنا بحب خبرك إنه الوزن مكتوب على الكيس وتأكدي من الوزن بس في شعب ما بحب القراءة ونحن ما منعبي الكيس أحسن ما يتكسر الشيبس ومنعبي  نيتروجين لنحافظ على النوعية هي النكتة صارت بايخة وفيكي بقى ما تشتري".


هذا الرد أثار تفاعلاً لدى الكثيرين الذي اعتبروا أن رد النائب اللبناني جاء غير مناسب كونه صاحب الشركة المنتجة للشيبس.

 


سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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