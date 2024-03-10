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الأحد، 10-03-2024 11:12 ص

هيكل عظمي لديناصور عمره 70 مليون عام

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الوكيل الإخباري - عثر العلماء في جنوب فرنسا على هيكل عظمي كامل تقريباً لديناصور عمره 70 مليون عام، مترابط من جمجمته الخلفية حتى ذيله.

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وأوضحت الجمعية الثقافية الأثرية والحفريات في متحف «كروزي»، بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن الحفرية التي يبلغ طولها حوالي 10 أمتار ليست إلا هيكلاً عظمياً لتيتانوصور.


وقال بوشيتو، الذي كان عضواً في الجمعية لمدة 8 سنوات، إن اكتشاف بقايا الديناصورات يعتبر أمراً «مثيراً» للاهتمام في مجال البحث العلمي وفهم النظم البيئية في ذلك الوقت، لكن العثور على العظام في وضعها التشريحي الأصلي تقريباً يجعل من هذا الاكتشاف أمراً غير مألوف.


وتم انتشال الهيكل العظمي الكامل تقريباً للتيتانوصور، إلى جانب العديد من الحفريات لديناصورات وفقاريات أخرى.

 

البيان 

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