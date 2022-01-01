وفاة إحدى أقصر النساء في العالم - فيديو

الوكيل الإخباري - توفيت أليف كوجامان التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحصلت على لقب أقصر امرأة في العالم وذلك لعام 2010.

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وبقيت محتفظة باللقب داخل تركيا وقد أصيبت بالتهاب رئوي قبل يومين ونقلت كوجامان إلى وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالتها، وأدى هذا الالتهاب الرئوي إلى وفاتها عن ثلاثة وثلاثين عاما.





أليف كوجامان كان يبلغ طولها 72 سم، ولدت سنة 1989 في يوزغات، كانت مشهورة بابتسامتها وطاقتها الإيجابية الدائمة.



وكانت قد استضافتها العديد من القنوات التلفزيونية، وحققت بناء على ذلك شهرة واسعة.



ووري جثمانها الثرى أمس 30 ديسمبر 2021 في قرية كارباك بعد صلاة العصر.





Dünyanın en kısa boylu kadını ünvanı ile Guinness Rekorları Kitabına giren Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif Kocaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elif'i kaybettik!Dünyanın en kısa boylu kadını ünvanı ile Guinness Rekorları Kitabına giren Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif Kocaman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/A7UlQ4WyaI December 30, 2021

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