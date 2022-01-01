السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 10:31 ص

وفاة إحدى أقصر النساء في العالم - فيديو

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الوكيل الإخباري - توفيت أليف كوجامان التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحصلت على لقب أقصر امرأة في العالم وذلك لعام 2010.

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وبقيت محتفظة باللقب داخل تركيا وقد أصيبت بالتهاب رئوي قبل يومين ونقلت كوجامان إلى وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالتها، وأدى هذا الالتهاب الرئوي إلى وفاتها عن ثلاثة وثلاثين عاما.

أليف كوجامان كان يبلغ طولها 72 سم، ولدت سنة 1989 في يوزغات، كانت مشهورة بابتسامتها وطاقتها الإيجابية الدائمة.


وكانت قد استضافتها العديد من القنوات التلفزيونية، وحققت بناء على ذلك شهرة واسعة.


ووري جثمانها الثرى أمس 30 ديسمبر 2021 في قرية كارباك بعد صلاة العصر.


 

البيان 

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